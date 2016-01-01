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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    «Спартак» получил за Жиго 2 миллиона (Transfermarkt)

    Стала известна стоимость продажи защитника «Спартака» Самуэля Жиго в «Марсель». Россияне получили 2 миллиона евро.

    Остаток сезона француз доиграет в Москве на правах аренды.

    • С лета в отношении «Марселя» начнет действовать трансферный бан, поэтому они вынуждены были решить вопрос с переходом Жиго зимой.
    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»

    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15137

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Сложность схем поражает воображение - кто , кому , за что ,за какой период и что должен ... ??? . Переплюнуть может только Зенит с трансфером Азмуна )))

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