«Спартак» получил за Жиго 2 миллиона (Transfermarkt)

Сложность схем поражает воображение - кто , кому , за что ,за какой период и что должен ... ??? . Переплюнуть может только Зенит с трансфером Азмуна )))
Стала известна стоимость продажи защитника «Спартака» Самуэля Жиго в «Марсель». Россияне получили 2 миллиона евро.
Остаток сезона француз доиграет в Москве на правах аренды.
- С лета в отношении «Марселя» начнет действовать трансферный бан, поэтому они вынуждены были решить вопрос с переходом Жиго зимой.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»