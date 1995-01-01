Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»

    «Спартак» объявил о договоренности с «Марселем» о трансфере защитника Самуэля Жиго. Он уйдет туда летом, а остаток сезона доиграет в Москве на правах аренды.

    Итого француз проведет в «Спартаке» четыре года.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • На родине Жиго не выступал с 2015 года.

    Фото: твиттер «Марселя».

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -122

      diamondfan 16 минут назад

      Правильно АБРЕКОВ ШИХИДОВ ВОН ИЗ РАШКИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6537

      vladik12 > diamondfan 3 минуты назад

      Иди проспись.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru