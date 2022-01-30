Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»

«Спартак» объявил о договоренности с «Марселем» о трансфере защитника Самуэля Жиго. Он уйдет туда летом, а остаток сезона доиграет в Москве на правах аренды.

Итого француз проведет в «Спартаке» четыре года.

В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

На родине Жиго не выступал с 2015 года.

Фото: твиттер «Марселя».

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