Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»

«Спартак» объявил о договоренности с «Марселем» о трансфере защитника Самуэля Жиго. Он уйдет туда летом, а остаток сезона доиграет в Москве на правах аренды.
Итого француз проведет в «Спартаке» четыре года.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- На родине Жиго не выступал с 2015 года.
Фото: твиттер «Марселя».
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Источник: твиттер «Спартака»