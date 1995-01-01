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    Уткин: «Если бы Галицкий реально хотел стать тренером «Краснодара», он бы им стал»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», высказался о Сергее Галицком.

    «Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак.

    Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определeнную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер?

    Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», – сказал Уткин.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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