Уткин: «Если бы Галицкий реально хотел стать тренером «Краснодара», он бы им стал»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», высказался о Сергее Галицком.

«Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак.

Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определeнную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер?

Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», – сказал Уткин.