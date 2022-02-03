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    Тренер «Сочи» Федотов: «Разговоров о переходе Кокорина не было. На нас никто не выходил»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном возвращении в клуб форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Пока никаких разговоров на эту тему, даже намeток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло.

    Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил.

    У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведeтся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть», — сказал Федотов.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2022 14:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13568

      житель СПб 3 февраля, 22:10

      То есть Федотов от Кокорина не отказывается и при возможности взял бы его в клуб.

      0
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      Рейтинг: +477

      Янвapь 69 3 февраля, 16:50

      Жаль, срали бы вместе

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      Рейтинг: +11989

      Fusballer 3 февраля, 14:56

      Сашке и во Флоренции хорошо.

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