Тренер «Сочи» Федотов: «Разговоров о переходе Кокорина не было. На нас никто не выходил»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном возвращении в клуб форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока никаких разговоров на эту тему, даже намeток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло.

Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил.

У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведeтся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть», — сказал Федотов.