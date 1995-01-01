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    Тренер «Крыльев» Осинькин: «Игнатьев настраивается реабилитировать свою карьеру»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о перспективах форварда Ивана Игнатьева.

    – Есть ли у вас понимание, что мешало Игнатьеву в «Рубине» и почему он должен заиграть в «Крыльях»?

    – У него были перепады: очень хорошая игра в сборных, суперперспективная на определенных отрезках в «Краснодаре». Что не получилось в «Рубине», насколько решаемы эти проблемы – для ответов на эти вопросы нужно время.

    Но он точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны – быстр, открывается за спину. Он очень хорошо работает, настраивается реабилитировать свою карьеру. Наша задача в том, чтобы быть полезными ему, а он был полезен нам.

    – Можно ли сказать, что стиль «Крыльев» больше подходит Игнатьеву, чем игра «Рубина»?

    – Наверное, мы об этом думали, но нельзя так упрощать подход к футболу. Нам надо встроить его в игру и мы верим, что он нам поможет.

    Мы арендуем футболиста – сейчас нам сложно было бы кого-то покупать, брать дорогого игрока. Считаем, что у нас хорошие шансы, чтобы Ваня заиграл.

    – Сам Иван понимает, что это, может быть, его последний шанс заиграть на серьeзном уровне, насколько настроен пахать?

    – Он точно настроен. По работе никаких вопросов нет и, насколько я знаю, в «Рубине» по отношению к тренировкам, ответственности, тоже вопросов не было. Лишний раз говорить о том, кто его потом может пригласить, не надо.

    Надо перевернуть страницу. Он очень молодой футболист – ему всего 23 года. Думаю, что сейчас его карьера пойдeт вверх.

    • «Крылья» арендовали Игнатьева у «Рубина» с правом выкупа.
    • В составе казанцев нападающий забил 3 гола в 40 матчах.

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    Источник: Metaratings

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