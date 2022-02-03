Тренер «Крыльев» Осинькин: «Игнатьев настраивается реабилитировать свою карьеру»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о перспективах форварда Ивана Игнатьева.

– Есть ли у вас понимание, что мешало Игнатьеву в «Рубине» и почему он должен заиграть в «Крыльях»?

– У него были перепады: очень хорошая игра в сборных, суперперспективная на определенных отрезках в «Краснодаре». Что не получилось в «Рубине», насколько решаемы эти проблемы – для ответов на эти вопросы нужно время.

Но он точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны – быстр, открывается за спину. Он очень хорошо работает, настраивается реабилитировать свою карьеру. Наша задача в том, чтобы быть полезными ему, а он был полезен нам.

– Можно ли сказать, что стиль «Крыльев» больше подходит Игнатьеву, чем игра «Рубина»?

– Наверное, мы об этом думали, но нельзя так упрощать подход к футболу. Нам надо встроить его в игру и мы верим, что он нам поможет.

Мы арендуем футболиста – сейчас нам сложно было бы кого-то покупать, брать дорогого игрока. Считаем, что у нас хорошие шансы, чтобы Ваня заиграл.

– Сам Иван понимает, что это, может быть, его последний шанс заиграть на серьeзном уровне, насколько настроен пахать?

– Он точно настроен. По работе никаких вопросов нет и, насколько я знаю, в «Рубине» по отношению к тренировкам, ответственности, тоже вопросов не было. Лишний раз говорить о том, кто его потом может пригласить, не надо.

Надо перевернуть страницу. Он очень молодой футболист – ему всего 23 года. Думаю, что сейчас его карьера пойдeт вверх.