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    Кубок Африки. Сенегал победил Буркина-Фасо и второй раз подряд вышел в финал

    В полуфинале Кубка Африки Сенегал оказался сильнее Буркина-Фасо. Один из мячей забил игрок «Ливерпуля» Садио Мане.

    Сенегал второй раз подряд вышел в финал Кубка Африки. В 2019 году сенегальцы в главном матче турнира минимально уступили Алжиру.

    Игрок «Ахмата» Мохамед Конате остался в запасе Буркина-Фасо.

    Сенегал не проигрывает в основное время 17 матчей подряд.

    Сенегальцы ни разу не уступали Буркина-Фасо.

    Кубок Африки. 1/2 финала

    Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Диалло, 70; 0:2 – Гуйе, 76; 1:2 – Туре, 82; 1:3 – Мане, 87.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Определились полуфинальные пары Кубка Африки

    Кубок Африки. Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею и в полуфинале встретится с Буркина-Фасо

    Кубок Африки. Египет благодаря голам Салаха и Трезеге прошел Марокко и сыграет с Камеруном

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2022 23:57
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