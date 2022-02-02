Кубок Африки. Сенегал победил Буркина-Фасо и второй раз подряд вышел в финал

В полуфинале Кубка Африки Сенегал оказался сильнее Буркина-Фасо. Один из мячей забил игрок «Ливерпуля» Садио Мане.

Сенегал второй раз подряд вышел в финал Кубка Африки. В 2019 году сенегальцы в главном матче турнира минимально уступили Алжиру.

Игрок «Ахмата» Мохамед Конате остался в запасе Буркина-Фасо.

Сенегал не проигрывает в основное время 17 матчей подряд.

Сенегальцы ни разу не уступали Буркина-Фасо.

Кубок Африки. 1/2 финала

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Диалло, 70; 0:2 – Гуйе, 76; 1:2 – Туре, 82; 1:3 – Мане, 87.

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