Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после товарищеского матча против «Партизана» (2:1). Он видит прогресс команды.

«В первую очередь мы довольны поведением наших игроков. У нас был серьeзный объeм работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня провела неплохой матч. У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.

Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они всe правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе», – сказал немец.