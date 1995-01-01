Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после товарищеского матча против «Партизана» (2:1). Он видит прогресс команды.

    «В первую очередь мы довольны поведением наших игроков. У нас был серьeзный объeм работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня провела неплохой матч. У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.

    Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они всe правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе», – сказал немец.

    • «Динамо» тренируется в Турции.
    • Накануне «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку».
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

    «Динамо» – о голах «Партизану» со стандартов: «Первый – коронный, второй...»

    Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Партизан» благодаря голам Фомина и Галкина, у сербов забил Натхо

    В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5753

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Если Зенит не сбавит обороты, то д-мо может прибавлять сколько угодно - Зенит своего не отдаст.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +994

      Борисыч1 > Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Спасибо Кэп! Только этих оборотов не хватит, надо Зене прибавлять. В очных встречах Зеня отобрал у Динамо 3 очка, а отставание только 2. Раз очных встреч больше не будет, получается при прежних темпах Динамо обгоняет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13510

      Cleaner 1 час назад

      Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»!
      Зачетная шутка, поржал...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +994

      Борисыч1 1 час назад

      Начальству виднее. Значит, действительно Команда прибавляет)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru