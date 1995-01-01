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    Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

    Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход из «Рубина» в «Крылья Советов».

    «Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

    Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», – сказал Игнатьев.

    • «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.
    • Клуб сможет выкупить россиянина за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13506

      житель СПб 1 час назад

      Похоже на вранье. Парень нравственно опускается - и такие никому не нужны. Следующий маршрут - ФНЛ.

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      Рейтинг: +1707

      Dr.Metal 2 часа назад

      Ты, парень, просел как игрок с бабками. Похоже Краснодар не врал. Тебе б зарплату 30000 рублей и пахал бы ты ради месячного повышения процентов на 30. Хотя полстраны и 30 не получает. Зажрался парень.

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