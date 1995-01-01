Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход из «Рубина» в «Крылья Советов».

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», – сказал Игнатьев.

«Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.

Клуб сможет выкупить россиянина за 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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