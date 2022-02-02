Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход из «Рубина» в «Крылья Советов».

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», – сказал Игнатьев.