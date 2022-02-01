«МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с арестом нападающего Мэйсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

«Манчестер Юнайтед» вновь заявляет о решительном осуждении насилия любого рода. Как сообщалось ранее, Мэйсон Гринвуд не будет тренироваться и играть за клуб до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении клуба.