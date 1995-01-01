«МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с арестом полузащитника Мэйсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

«Манчестер Юнайтед» вновь заявляет о решительном осуждении насилия любого рода. Как сообщалось ранее, Мэйсон Гринвуд не будет тренироваться и играть за клуб до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении клуба.

В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

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