Газизов подтвердил, что мини-футболист Асадов находится на просмотре в «Уфе»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что игрок сборной России по футзалу Янар Асадов находится на просмотре в башкирском клубе.

«Нет, Янар не близок к подписанию контракта с клубом. На данный момент он находится на просмотре в «Уфе». Да, Янар на сборах с командой, но контракт пока не подписывает», – сказал Газизов.