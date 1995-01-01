Газизов подтвердил, что мини-футболист Асадов находится на просмотре в «Уфе»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что игрок сборной России по футзалу Янар Асадов находится на просмотре в башкирском клубе.

«Нет, Янар не близок к подписанию контракта с клубом. На данный момент он находится на просмотре в «Уфе». Да, Янар на сборах с командой, но контракт пока не подписывает», – сказал Газизов.

Асадов играет за «КПРФ».

В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах чемпионата России.

Он с 2016 года выступает за сборную России по мини-футболу.

Игрок сборной России по мини-футболу Асадов находится на просмотре в «Уфе» («Чемпионат»)

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