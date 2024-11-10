10 ноября 2024 года в 08:00 по московскому времени в рамках 18-го тура Первой лиги состоится матч между командами «СКА-Хабаровск» и «Уфа».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко за 17 матчей. Команда одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей составляет -4 (24 забито, 28 пропущено). Последние три игры:

«Уфа»

«Уфа» занимает 17-е место в турнирной таблице с 17 очками после 17 матчей. У команды 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений, разница мячей -6 (17 забито, 23 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

05.10.23: «Уфа» – «СКА-Хабаровск» 3:3;

02.04.23: «Уфа» – «СКА-Хабаровск» 3:0;

11.09.22: «СКА-Хабаровск» – «Уфа» 1:1.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Уфа»

Уфимцы после затяжной пятиматчевой серии без побед сумели одержать две виктории кряду, а хаюаровчане, наоборот, в предыдущем туре прервали свою пятиматчевую беспроигрышную серию. Впрочем, «СКА-Хабаровск» играет дома и в целом выглядит лучше уфимцев. Наш прогноз – победа хозяев поля или ничья (1.28).

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