84' Б. Фартуна (П)

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗа», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «КАМАЗ»