Уфа
02.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
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КАМАЗ
40' А. Гуренко
67' А. Теняев
84' Б. Фартуна (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
4
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Анисимов
ОП
3
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
18
Артем Гуренко
ПВ
11
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
КАМАЗ
16
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
22
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Руслан Апеков
АП
17
Максим Лаук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
22
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
72
Камиль Муллин
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
9
Давид Караев
ЦФ
24
Адриан Платон
ЦФ
4-2-3-1
1
Баклов
4
Корнюшин
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
27
Анисимов
3
Бочеров
97
Пасевич
88
Агеян
18
Гуренко
11
Ложкин
4-2-2-1-1
16
Купцов
8
Стародуб
18
Тананеев
81
Мельников
13
Почивалин
6
Козлов
22
Горелов
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Апеков
17
Лаук
97
Пасевич
38
Захаров
38
Захаров
97
Пасевич
27
Анисимов
93
Гараев
93
Гараев
27
Анисимов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Ложкин
7
Перченок
7
Перченок
11
Ложкин
42
Кириллов
3
Маругин
3
Маругин
42
Кириллов
7
Аюкин
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Аюкин
17
Лаук
33
Фартуна
33
Фартуна
17
Лаук
8
Стародуб
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
8
Стародуб
11
Апеков
9
Караев
9
Караев
11
Апеков
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
22
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
72
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
77
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
24
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
22
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
72
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
77
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
24
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
2
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗа», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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