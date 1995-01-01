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    Игрок сборной России по мини-футболу Асадов находится на просмотре в «Уфе» («Чемпионат»)

    Игрок сборной России по футзалу Янар Асадов близок к подписанию контракта с «Уфой».

    По информации «Чемпионата», 26-летний нападающий находится на просмотре в башкирском клубе. Он уже принял участие в одной контрольной игре на сборе клуба в турецком Белеке.

    В ближайшее время Асадов должен стать игроком «Уфы».

    • Асадов играет за «КПРФ».
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах чемпионата России.
    • Он с 2016 года выступает за сборную России по мини-футболу.

    Газизов подтвердил, что мини-футболист Асадов находится на просмотре в «Уфе»

    Газизов: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто?»

    «Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12597

      Barmaleushka 2 минуты назад

      А "пляжников" не собираются подписывать ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Stavr007 47 минут назад

      цирк, настолько плохо все в большом футболе, что подписывают из футзала, хаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Форвард 79 1 час назад

      Ддя минифутбола 11 голов в 15 матчах у нападающего это не показатель

      0
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      ...
      Рейтинг: +105

      Speedmeister > Форвард 79 16 минут назад

      хороший показатель. А игрок сборной России это показатель для мини-футбола?

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