Игрок сборной России по мини-футболу Асадов находится на просмотре в «Уфе» («Чемпионат»)

Игрок сборной России по футзалу Янар Асадов близок к подписанию контракта с «Уфой».

По информации «Чемпионата», 26-летний нападающий находится на просмотре в башкирском клубе. Он уже принял участие в одной контрольной игре на сборе клуба в турецком Белеке.

В ближайшее время Асадов должен стать игроком «Уфы».

Асадов играет за «КПРФ».

В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах чемпионата России.

Он с 2016 года выступает за сборную России по мини-футболу.

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