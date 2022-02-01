Игрок сборной России по мини-футболу Асадов находится на просмотре в «Уфе» («Чемпионат»)

Игрок сборной России по футзалу Янар Асадов близок к подписанию контракта с «Уфой».

По информации «Чемпионата», 26-летний нападающий находится на просмотре в башкирском клубе. Он уже принял участие в одной контрольной игре на сборе клуба в турецком Белеке.

В ближайшее время Асадов должен стать игроком «Уфы».