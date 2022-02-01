Новичок «Спартака» Перейра: «Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала»

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра, перешедший из «Янг Бойз» в «Спартак», рассказал о своем стиле игры и обратился к болельщикам новой команды.

«Стиль игры у меня жeсткий. Я делаю всe, чтобы моя команда побеждала. Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.

Болельщики «Спартака», я пришeл побеждать вместе с вами! Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» – сказал Перейра.