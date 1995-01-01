Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Новичок «Спартака» Перейра: «Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала»

    Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра, перешедший из «Янг Бойз» в «Спартак», рассказал о своем стиле игры и обратился к болельщикам новой команды.

    «Стиль игры у меня жeсткий. Я делаю всe, чтобы моя команда побеждала. Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

    Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.

    Болельщики «Спартака», я пришeл побеждать вместе с вами! Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» – сказал Перейра.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Новичок команды взял себе 17-й номер.

    Новичок «Спартака» Перейра: «Решение уехать в Россию далось мне легко»

    «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

    Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11827

      Fusballer 4 минуты назад

      Жёсткий стиль игры - это хорошо. Главное без грубости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31461

      oyabun 19 минут назад

      Рассчитываем на тебя, парень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Semargl18 33 минуты назад

      Не, не в этом году точно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru