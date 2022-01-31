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  • «Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

«Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

31 января 2022, 15:06
13

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб в ближайшее время обратится в московский и уфимский суды, чтобы взыскать с экс-гендиректора Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей.

«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.

Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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Fusballer
1643630920
Продолжение сериала. О футболе никто не думает.
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Красногорск_Фан
1643631154
Я так понимаю вопрос как Федун стал в лихие 90-е олигархом не обсуждается? Давайте уже про футбол. А то что не новость на сайте суды, туды, женское мнение футболе (участниц сайта в виду не имею), кому присунули футболисты, кто присунул футболистам, каминг ауты, жизни черных важны. В общем все кроме собственно футбола.
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R_a_i_n
1643631326
Надоело.
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ivany4
1643631559
Так и не набрался ума-разума в Спартаке.))) Говорили ему, сиди и не отсвечивай.
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Беспонтий
1643631749
сказка о том как татарин еврея обманул всегда считалась самой интересной и бесконечно жизнеутверждающей
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житель СПб
1643632835
Шоу продолжается! Но, с другой стороны, из этих явно уведенных у клуба 88 млн отсудить удастся многое. "Бедный" Газик, он то думал, что все, унес в норку - ан нет! Очень неприятное у него послевкусие...
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portero
1643632892
Ну маловато насчитала, это шоу ещё будет продолжаться долго???
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Demgel
1643633482
Спартак,лучше Соболеву и Ларсону впрявь мозги,пусть снова заиграют,слабый Спартак футболу не нуженОбидно за Жиго((((
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NewLife
1643640500
Санта Барбара какя-то. Надоели обе стороны, не надо копание в своем грязном белье выставлять напоказ.
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paracetamol
1643651964
Дружили, дружили ворюги, да вдруг рассорились. К чему бы это?
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