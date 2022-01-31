«Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб в ближайшее время обратится в московский и уфимский суды, чтобы взыскать с экс-гендиректора Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей.

«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.

Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», – сказала Завьялова.