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    «Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб в ближайшее время обратится в московский и уфимский суды, чтобы взыскать с экс-гендиректора Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей.

    «Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.

    Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии12
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      Рейтинг: +160

      Аден 28 минут назад

      по ходу до вы е пы вался татарчонок.

      1
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      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ 29 минут назад

      Запасаемся попкорном. Не зря Спартак лидеры в Тик ток. Чисто поржать. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +75

      Demgel 55 минут назад

      Спартак,лучше Соболеву и Ларсону впрявь мозги,пусть снова заиграют,слабый Спартак футболу не нуженОбидно за Жиго((((

      0
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      Рейтинг: +57458

      portero 1 час назад

      Ну маловато насчитала, это шоу ещё будет продолжаться долго???

      0
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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 1 час назад

      Шоу продолжается! Но, с другой стороны, из этих явно уведенных у клуба 88 млн отсудить удастся многое. "Бедный" Газик, он то думал, что все, унес в норку - ан нет! Очень неприятное у него послевкусие...

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      Рейтинг: +4122

      Бомбардиръ 1 час назад

      От старпёра Фердуна что-то многовато газиза стало в последнее время)

      1
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      Рейтинг: +399

      Беспонтий 1 час назад

      сказка о том
      как татарин еврея обманул всегда считалась самой интересной
      и бесконечно жизнеутверждающей

      4
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      Рейтинг: +10160

      ivany4 1 час назад

      Так и не набрался ума-разума в Спартаке.)))
      Говорили ему, сиди и не отсвечивай.

      1
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      Рейтинг: +5998

      R_a_i_n 1 час назад

      Надоело.

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      Рейтинг: +3505

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Я так понимаю вопрос как Федун стал в лихие 90-е олигархом не обсуждается? Давайте уже про футбол. А то что не новость на сайте суды, туды, женское мнение футболе (участниц сайта в виду не имею), кому присунули футболисты, кто присунул футболистам, каминг ауты, жизни черных важны. В общем все кроме собственно футбола.

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