«Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб в ближайшее время обратится в московский и уфимский суды, чтобы взыскать с экс-гендиректора Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей.
«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.
Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»