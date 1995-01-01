Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон порассуждал о причинах своей неудачной игры в текущем сезоне.

    «Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру.

    И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется...

    Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.

    Прошлый сезон у меня был отличным, этот – ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показал в первой части чемпионата.

    Не хочу много говорить про это и давать обещания – просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне», – сказал швед.

    • В этом сезоне Ларссон забил 1 гол в 19 матчах.
    • В прошлом сезоне форвард отличился 15 раз в 30 играх.
    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11767

      Fusballer 6 минут назад

      Нужен уровень не хуже прошлого сезона. А иначе - на выход.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru