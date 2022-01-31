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  • Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»

Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»

31 января 2022, 12:27
7

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон порассуждал о причинах своей неудачной игры в текущем сезоне.

«Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру.

И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется...

Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.

Прошлый сезон у меня был отличным, этот – ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показал в первой части чемпионата.

Не хочу много говорить про это и давать обещания – просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне», – сказал швед.

  • В этом сезоне Ларссон забил 1 гол в 19 матчах.
  • В прошлом сезоне форвард отличился 15 раз в 30 играх.
  • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Витория Руй
Комментарии (7)
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Fusballer
1643621433
Нужен уровень не хуже прошлого сезона. А иначе - на выход.
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oyabun
1643622751
По товарняку со Слованом непохоже что Ларссон сделал какие то правильные выводы из своей игры в первом круге.
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ArReal
1643623692
не только ты провел такой отрезок))
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DOCTOR PENALTY
1643624393
Слишком много ото всех объяснений и слишком мало хорошей игры.
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житель СПб
1643624441
Хорошо хоть, что не стал плохо отзываться о Витории. И можно пожелать играть на высоте весной!
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Persona_non_Grata
1643627880
К сожалению , период под руководством Витории запомнится многим своими печальными результатами (((
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Беспонтий
1643629738
ощущение камня за пазухой преследует при каждом открытии рта бывшей главной звезды атаки кб
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