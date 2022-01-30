Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

Это первое попадание Головина в заявку с декабря. Тогда сообщалось, что у футболиста проблемы с животом.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 играх.

Он не выходит на поле с 19 декабря.

Матч в Лансе начнется в 23:00 по Москве.

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном