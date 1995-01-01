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    Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

    Это первое попадание Головина в заявку с декабря. Тогда сообщалось, что у футболиста проблемы с животом.

    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 играх.
    • Он не выходит на поле с 19 декабря.
    • Матч в Лансе начнется в 23:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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