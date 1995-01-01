«Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

Обаме в его текущем состоянии только в чемпионате Габона играть. От любого игрока из кантеры будет больше пользы, чем от него
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб договорился об аренде 32-летнего футболиста до конца сезона.
«Барса» сможет заявить форварда только в том случае, если расстается с Усманом Дембеле. Клубу необходимо вписаться в установленный потолок зарплат.
- У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
- В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
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