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    «Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».

    Каталонский клуб договорился об аренде 32-летнего футболиста до конца сезона.

    «Барса» сможет заявить форварда только в том случае, если расстается с Усманом Дембеле. Клубу необходимо вписаться в установленный потолок зарплат.

    • У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      RusUltras 19 минут назад

      Обаме в его текущем состоянии только в чемпионате Габона играть. От любого игрока из кантеры будет больше пользы, чем от него

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