«Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб договорился об аренде 32-летнего футболиста до конца сезона.

«Барса» сможет заявить форварда только в том случае, если расстается с Усманом Дембеле. Клубу необходимо вписаться в установленный потолок зарплат.

У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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