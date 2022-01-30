«Фиорентина» хочет подписать нападающего «Пеньяроля» Альвареса. Им интересовался «Зенит»

«Фиорентина» хочет усилить линию нападения после ухода из клуба Душана Влаховича.

Ранее команда из Флоренции подписала за 14,5 миллиона евро форварда «Базеля» Артура Кабрала.

Теперь клуб желает приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. Клуб уже ведет переговоры по 20-летнему игроку сборной Уругвая.

В 2021 году Альварес забил 17 голов в 33 матчах чемпионата Уругвая.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита».

«Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным