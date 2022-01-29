«Фиорентина» купила Кабрала, которым интересовались «Зенит» и «Барса»

«Фиорентина» объявила о переходе нападающего «Базеля» Артура Кабрала.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.
23-летний бразилец заключил с новым клубом контракт до 2027 года и выбрал себе девятый игровой номер.
- Кабрал выступал за «Базель» с августа 2019 года.
- Он забил 65 голов и сделал 17 ассистов в 106 матчах.
- Форвардом интересовались «Зенит», «Барселона» и «Милан».
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Источник: сайт «Фиорентины»