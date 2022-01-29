Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Фиорентина» купила Кабрала, которым интересовались «Зенит» и «Барса»

    «Фиорентина» объявила о переходе нападающего «Базеля» Артура Кабрала.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.

    23-летний бразилец заключил с новым клубом контракт до 2027 года и выбрал себе девятый игровой номер.

    • Кабрал выступал за «Базель» с августа 2019 года.
    • Он забил 65 голов и сделал 17 ассистов в 106 матчах.
    • Форвардом интересовались «Зенит», «Барселона» и «Милан».

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: сайт «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3432

      tarasofka 1 час назад

      радость кокорина после ухода влаховича была недолгой. ровно 1 день)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru