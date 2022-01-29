«Фиорентина» купила Кабрала, которым интересовались «Зенит» и «Барса»

«Фиорентина» объявила о переходе нападающего «Базеля» Артура Кабрала.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.

23-летний бразилец заключил с новым клубом контракт до 2027 года и выбрал себе девятый игровой номер.

Кабрал выступал за «Базель» с августа 2019 года.

Он забил 65 голов и сделал 17 ассистов в 106 матчах.

Форвардом интересовались «Зенит», «Барселона» и «Милан».

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