ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча

Нападающий Адольфо Гайч продолжит карьеру в Аргентине.

ЦСКА, который владеет правами на форварда, согласовал аренду игрока с «Индепендьенте». Об этом пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».

В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

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