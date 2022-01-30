ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча

Нападающий Адольфо Гайч продолжит карьеру в Аргентине.
ЦСКА, который владеет правами на форварда, согласовал аренду игрока с «Индепендьенте». Об этом пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул.
- Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
- В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
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Источник: твиттер Гастона Эдула