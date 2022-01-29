«Эвертон» намерен арендовать у «МЮ» ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Эвертон».

Ливерпульский клуб вступил в борьбу за хавбека по просьбе будущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Речь идет об аренде голландца, в которой также заинтересован «Кристал Пэлас».

В 2020-м году «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 1 гол.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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