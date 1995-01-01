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    «Эвертон» намерен арендовать у «МЮ» ван де Бека

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Эвертон».

    Ливерпульский клуб вступил в борьбу за хавбека по просьбе будущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

    Речь идет об аренде голландца, в которой также заинтересован «Кристал Пэлас».

    • В 2020-м году «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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