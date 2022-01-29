Форвард «Торино» Белотти отказал «Ньюкаслу». Он хочет перейти в «Милан»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти отклонил два предложения во время зимнего трансферного окна.

28-летний футболист отказал «Ньюкаслу» и саудовскому «Аль-Хилялю», которые были готовы платить ему 7-8 миллионов евро в год.

Форвард хочет продолжить карьеру в «Милане» и ждет предложение от этого клуба.

Летом Белотти станет свободным агентом.

В прошлое межсезонье итальянца пытался заполучить «Зенит», который предлагал за него 30 миллионов евро.

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