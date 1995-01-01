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    Форвард «Торино» Белотти отказал «Ньюкаслу». Он хочет перейти в «Милан»

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти отклонил два предложения во время зимнего трансферного окна.

    28-летний футболист отказал «Ньюкаслу» и саудовскому «Аль-Хилялю», которые были готовы платить ему 7-8 миллионов евро в год.

    Форвард хочет продолжить карьеру в «Милане» и ждет предложение от этого клуба.

    • Летом Белотти станет свободным агентом.
    • В прошлое межсезонье итальянца пытался заполучить «Зенит», который предлагал за него 30 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      Дубина 2 часа назад

      Не лучше в нашу помойку лазурную)))

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