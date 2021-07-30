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Ди Марцио: «Зенит» купит форварда Белотти за 30 миллионов

30 июля 2021, 21:13
20

«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере форварда Андреа Белотти. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

«Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

  • Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года.
  • Он забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона Серии А.
  • Белотти сыграл в 5 матчах Евро-2020, отдал 1 ассист.

Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Зенит Белотти Андреа
Комментарии (20)
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knikos
1627668995
Хрень какая-то , он незабивной ! Ему до Азмуна , как до луны . Хотя ... может вместо Дзюбы ?
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vladik12
1627669012
Надолго запомню его потерянное выражение лица перед пенальти в матче с Англией. Был почти уверен: не забьет. Так и вышло.
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NewLife
1627669550
Точнее сказать: россиийские пенсионеры купят синиту легионера.
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сутулая собака и лисы
1627671439
опять скромный и небогатый Зенит, побеждающий исключительно благодаря спортивным принципам, покупает игрока стоимостью в два состава Уфы.
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basil2591
1627671982
... чемпион Европы и в сраный Зенит! Ошибка на грани безумия...
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житель СПб
1627672972
Какая то лажа!? Опять 27 лет? Ничем особенным себя не проявил. Ну не нужны такие игроки Зениту! А точнее - не такие нужны! Вот 16 летнего напа Крыльев бы купили! Хоть за 3-5 млн евро! Это бы себя оправдало. А еще - Смолова, Крыховяка... Все дешевле 30 бы обошлось.
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bomilazdeshnii
1627676125
Атас!!!
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PNZ1985
1627703745
Ждите повышение на гяз))
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jek718875
1627714749
БЕЛОТТИ поставил условие:только вместе с МАНЧИНИ
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Вомбат
1627719126
После ухода Дриусси Зенит возобновил переговоры с АПЗ мирового класса Клаудиньо (информация от А. Андрианова). Вакансия на легионера в Зените одна. АПЗ Зениту необходим, а вот менять Азмуна на равноценного ему Белотти необходимости нет.
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