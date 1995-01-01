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    Ди Марцио: «Зенит» купит форварда Белотти за 30 миллионов

    «Зенит» договорился с «Торино» о трансфере форварда Андреа Белотти. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

    «Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    • Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года.
    • Он забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона Серии А.
    • Белотти сыграл в 5 матчах Евро-2020, отдал 1 ассист.

    Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +287

      сутулая собака и лисы 7 минут назад

      опять скромный и небогатый Зенит, побеждающий исключительно благодаря спортивным принципам, покупает игрока стоимостью в два состава Уфы.

      1
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      Рейтинг: +11899

      paracetamol 20 минут назад

      Я бы макаронника не покупал.

      0
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      Рейтинг: +9189

      NewLife 39 минут назад

      Точнее сказать: россиийские пенсионеры купят синиту легионера.

      5
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      Рейтинг: +1072

      zarsm 42 минуты назад

      Гедеша купил уже)))

      0
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      Рейтинг: +5951

      vladik12 47 минут назад

      Надолго запомню его потерянное выражение лица перед пенальти в матче с Англией. Был почти уверен: не забьет. Так и вышло.

      1
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      Рейтинг: +8505

      knikos 48 минут назад

      Хрень какая-то , он незабивной ! Ему до Азмуна , как до луны . Хотя ... может вместо Дзюбы ?

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