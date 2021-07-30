Ди Марцио: «Зенит» купит форварда Белотти за 30 миллионов

«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере форварда Андреа Белотти. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

«Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года.

Он забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона Серии А.

Белотти сыграл в 5 матчах Евро-2020, отдал 1 ассист.

Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире