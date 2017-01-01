Ди Марцио: «Зенит» предложил Белотти четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в «Зенит».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны уже контактировали между собой. «Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.