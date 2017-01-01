Ди Марцио: «Зенит» предложил Белотти четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона

Игрок дорогой. Такие в запасе не сидят.
Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в «Зенит».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны уже контактировали между собой. «Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года.
- Он забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона Серии А.
- Белотти сыграл в 5 матчах Евро-2020, отдал 1 ассист.