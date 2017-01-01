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    Ди Марцио: «Зенит» предложил Белотти четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона

    Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в «Зенит».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны уже контактировали между собой. «Зенит» предложил 27-летнему форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    • Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года.
    • Он забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона Серии А.
    • Белотти сыграл в 5 матчах Евро-2020, отдал 1 ассист.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +87893

      zigbert 44 минуты назад

      Игрок дорогой. Такие в запасе не сидят.

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      Рейтинг: +11897

      paracetamol 1 час назад

      Дорогой, наверное, может через годик бесплатно взять?

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      Рейтинг: +1540

      Lenin26 1 час назад

      Посмотрел нарезку,блин может не надо!?!?!Мне показалось ,что это второй Дзюбы,манера бега,финты,габариты уж очень похожи,только Белотти чутка побыстрей и по пластичней.

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      Рейтинг: +6053

      Fusballer 1 час назад

      Хороший форвард для РПЛ. Будет интересно, если перейдёт. Зарплата, конечно обуенная. А рыночная стоимость - 35 миллионов. То есть 40 лямов минимум, наверное, отдадут, если договорятся.

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      Рейтинг: +7875

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не самый , лучший нападающий !

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      Рейтинг: +6053

      Fusballer > САДЫЧОК 1 час назад

      Конечно не лучший. Лучший, как известно - Дзюба!

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      Рейтинг: +6041

      nik55 2 часа назад

      а бздюбу помойки чистить отправят

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