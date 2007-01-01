Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире

Капитан сборной России Артем Дзюба и итальянский форвард Андреа Белотти чаще всех попадали в офсайд на Евро-2020.

Оба футболиста забирались в офсайд по семь раз. Дзюба суммарно провел на поле 265 минут, Белотти – 220 минут.

В топ-3 по числу офсайдов на Евро-2020 также попал нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле – шесть раз за 447 минут.