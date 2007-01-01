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    Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире

    Капитан сборной России Артем Дзюба и итальянский форвард Андреа Белотти чаще всех попадали в офсайд на Евро-2020.

    Оба футболиста забирались в офсайд по семь раз. Дзюба суммарно провел на поле 265 минут, Белотти – 220 минут.

    В топ-3 по числу офсайдов на Евро-2020 также попал нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле – шесть раз за 447 минут.

    • Россия заняла четвертое место в группе на Евро.
    • Италия выиграла турнир, по пенальти обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7410

      piligrim1986 11 минут назад

      дзюба по-жизни в оффсайде))))

      1
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      Рейтинг: +5366

      Fusballer 50 минут назад

      Только Белотти понадобилось для этого шесть матчей, а Дзюбе всего три! Дзюба круче!

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