Дзюба и Белотти семь раз попали в офсайд на Евро-2020. Больше всех на турнире

дзюба по-жизни в оффсайде))))
Капитан сборной России Артем Дзюба и итальянский форвард Андреа Белотти чаще всех попадали в офсайд на Евро-2020.
Оба футболиста забирались в офсайд по семь раз. Дзюба суммарно провел на поле 265 минут, Белотти – 220 минут.
В топ-3 по числу офсайдов на Евро-2020 также попал нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле – шесть раз за 447 минут.
- Россия заняла четвертое место в группе на Евро.
- Италия выиграла турнир, по пенальти обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).