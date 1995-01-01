Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Влахович – о переходе в «Ювентус»: «Это один из самых счастливых дней рождения для меня»

    Новичок «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями после перехода из «Фиорентины» в туринский клуб.

    «Ювентус» олицетворяет собой гордость, традиции, семью. Они никогда не сдаются. Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помогать. Мы хотим совершенствоваться и добиваться большего.

    Я перешел в «Ювентус» в день своего 22-летия, это особенный момент. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня. Я хочу, чтобы «Ювентус» гордился мной. Мы всегда будем бороться за все трофеи», – сказал серб.

    • Влахович заключил с «Ювентусом» контракт до 2026 года.
    • Сумма трансфера – 75 миллионов евро.
    • В составе «Фиорентины» форвард забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 109 матчах.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22469

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      ...Самый лучший день заходил вчера...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +936

      SuperNils 21 минуту назад

      Теперь у фиалок все надежды только на кокошу. хахахахахах

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru