Влахович – о переходе в «Ювентус»: «Это один из самых счастливых дней рождения для меня»

Новичок «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями после перехода из «Фиорентины» в туринский клуб.

«Ювентус» олицетворяет собой гордость, традиции, семью. Они никогда не сдаются. Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помогать. Мы хотим совершенствоваться и добиваться большего.

Я перешел в «Ювентус» в день своего 22-летия, это особенный момент. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня. Я хочу, чтобы «Ювентус» гордился мной. Мы всегда будем бороться за все трофеи», – сказал серб.

Влахович заключил с «Ювентусом» контракт до 2026 года.

Сумма трансфера – 75 миллионов евро.

В составе «Фиорентины» форвард забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 109 матчах.

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