Кузяев – о «Бетисе» в ЛЕ: «Соперник очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матчей с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

– Скоро вас ждет возобновление сезона и первые официальные матчи – против «Бетиса». Что думаете об этом жребии?

– Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими.

Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону.

И все же я считаю, что с «Бетисом» можно играть – как и с любым соперником, сколь бы силен он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его.

«Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.

Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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