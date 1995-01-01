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    Кофрие – об удалениях: «Мне всегда хочется побеждать, в том числе в единоборствах»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие объяснил, почему так часто удаляется.

    – Три удаления в 14 матчах, считая четыре игры в Лиге Европы. Согласитесь, многовато.

    – Безусловно. В матче с «Наполи» я мог избежать первой желтой карточки. Что касается второй, то полагаю, фол был необходим, потому что Осимхен убегал к воротам и получал явную возможность забить гол. Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды.

    А вот два удаления в чемпионате были необязательными. Особенно в матче с «Сочи».

    – Во встрече с «Зенитом», допустим, произошел коллективный провал, а вот красная карточка в Сочи показалась лишней. Тем более, что она не позволит вам принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА.

    – Мне всегда хочется побеждать, в том числе в единоборствах. Пусть уже заканчивалось компенсированное время, старался не допустить третьего пропущенного гола. К тому же соперник усилил красивым падением впечатление.

    Так или иначе, таких моментов надо избегать, а на ошибках учатся.

    – Вас после матча не упрекали?

    – Нет. Это игровой эпизод, но очень жаль, что пропущу дерби.

    • Кофрие провел 9 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2025 году.

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    Источник: Bobsoccer

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