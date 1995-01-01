Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Главные новости дня. Фомин может перейти в «Кристал Пэлас», «Спартак» платил Кокорину за уход в «Фиорентину»

    «Динамо» в ноябре скрыло, что Варела болел коронавирусом

    «Лацио» интересуется Миранчуком. «Аталанта» решила не отпускать россиянина зимой

    «Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

    ЦСКА может купить 31-летнего вингера «Сантоса» Мариньо

    «Кристал Пэлас» может купить Фомина за 5 миллионов евро

    Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

    ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса. Россиянин согласился перейти в «Брест»

    Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

    Шевченко не возглавит сборную Польши (Игорь Цыганык)

    «Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru