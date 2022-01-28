Главные новости дня. Фомин может перейти в «Кристал Пэлас», «Спартак» платил Кокорину за уход в «Фиорентину»

«Динамо» в ноябре скрыло, что Варела болел коронавирусом

«Лацио» интересуется Миранчуком. «Аталанта» решила не отпускать россиянина зимой

«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

ЦСКА может купить 31-летнего вингера «Сантоса» Мариньо

«Кристал Пэлас» может купить Фомина за 5 миллионов евро

Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса. Россиянин согласился перейти в «Брест»

Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

Шевченко не возглавит сборную Польши (Игорь Цыганык)

«Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове