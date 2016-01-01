ЦСКА может купить 31-летнего вингера «Сантоса» Мариньо

Нападающий «Сантоса» Мариньо близок к уходу из клуба.

Главным претендентом на 31-летнего футболиста считается «Фламенго», однако его хотят продать за границу.

За ситуацией следят ЦСКА и клубы из ОАЭ.

Рыночная стоимость бразильца – 3,5 миллиона евро.

В составе «Сантоса» 31-летний Мариньо забил 41 гол и сделал 17 ассистов в 112 матчах.

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