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    ЦСКА может купить 31-летнего вингера «Сантоса» Мариньо

    Нападающий «Сантоса» Мариньо близок к уходу из клуба.

    Главным претендентом на 31-летнего футболиста считается «Фламенго», однако его хотят продать за границу.

    За ситуацией следят ЦСКА и клубы из ОАЭ.

    • Рыночная стоимость бразильца – 3,5 миллиона евро.
    • В составе «Сантоса» 31-летний Мариньо забил 41 гол и сделал 17 ассистов в 112 матчах.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3180

      CSKA57 7 минут назад

      Решили команду ветеранов создать...

      0
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      Рейтинг: +2272

      ALEX ML 30 минут назад

      а чё не 40 летнего.

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      Рейтинг: +101

      Дубина 39 минут назад

      31 самое то для коней и белый))))

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      Рейтинг: +1140

      Форвард 79 40 минут назад

      Это не в ЦСКА, это в Химки надо.
      Ветераны там асе

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      Рейтинг: +11688

      Fusballer 44 минуты назад

      Нафиг нужен этот старичелло?

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