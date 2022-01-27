«Лацио» может подписать Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал еще один клуб Серии А.

В число претендентов на 26-летнего футболиста вошел «Лацио».

В россиянине видят замену для нападающего Ведата Мурики.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна