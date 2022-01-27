«Лацио» может подписать Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал еще один клуб Серии А.
В число претендентов на 26-летнего футболиста вошел «Лацио».
В россиянине видят замену для нападающего Ведата Мурики.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: Il Messaggero