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    «Лацио» может подписать Миранчука

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал еще один клуб Серии А.

    В число претендентов на 26-летнего футболиста вошел «Лацио».

    В россиянине видят замену для нападающего Ведата Мурики.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Il Messaggero

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      Guinnesss 1 час назад

      А может и не подписать))

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      Рейтинг: +1877

      spam2009 > Guinnesss 17 секунд назад

      Играем в игру может- не может))

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