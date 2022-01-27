«Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове

В 17-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Академии Пушкаша» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче в конце первого тайма забил Жоау Нунеш.

Гости с 24-й минуты играли вдесятером.

Этот матч стал первым официальным для Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

на посту главного тренера «Ференцвароша». Россиянин возглавил команду 20 декабря.

Несмотря на поражение, клуб из Будапешта сохранил лидерство в чемпионате.

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