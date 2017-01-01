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    «Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове

    В 17-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Академии Пушкаша» со счетом 0:1.

    Единственный гол в матче в конце первого тайма забил Жоау Нунеш.

    Гости с 24-й минуты играли вдесятером.

    • Этот матч стал первым официальным для Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».
    • Россиянин возглавил команду 20 декабря.
    • Несмотря на поражение, клуб из Будапешта сохранил лидерство в чемпионате.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      Дубина 13 минут назад

      Усы - физрук) Семак чи лучше)))

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