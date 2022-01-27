«Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове

В 17-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Академии Пушкаша» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче в конце первого тайма забил Жоау Нунеш.
Гости с 24-й минуты играли вдесятером.
- Этот матч стал первым официальным для Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».
- Россиянин возглавил команду 20 декабря.
- Несмотря на поражение, клуб из Будапешта сохранил лидерство в чемпионате.
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Источник: «Бомбардир»