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    «Зениту» разрешили заполнить стадион на 50% на матчах с «Бетисом» и «Рубином»

    «Зенит» опубликовал заявление о допуске болельщиков на два ближайших домашних матча.

    Правительство Санкт-Петербурга разрешило клубу заполнить «Газпром Арену» на 50 процентов.

    Допуск на стадион будет осуществляться при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение 12 последних месяцев, и удостоверения личности.

    • 17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в плей-офф Лиги Европы.
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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4399

      Блямба 37 минут назад

      35 тыс..
      к тому времени-количество заражённых в день.
      Ну,норм.

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