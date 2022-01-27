«Зениту» разрешили заполнить стадион на 50% на матчах с «Бетисом» и «Рубином»

35 тыс..
к тому времени-количество заражённых в день.
Ну,норм.
«Зенит» опубликовал заявление о допуске болельщиков на два ближайших домашних матча.
Правительство Санкт-Петербурга разрешило клубу заполнить «Газпром Арену» на 50 процентов.
Допуск на стадион будет осуществляться при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение 12 последних месяцев, и удостоверения личности.
- 17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в плей-офф Лиги Европы.
- С «Рубином» лидер РПЛ сыграет 28 февраля в 19-м туре чемпионата.
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