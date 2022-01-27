«Зениту» разрешили заполнить стадион на 50% на матчах с «Бетисом» и «Рубином»

«Зенит» опубликовал заявление о допуске болельщиков на два ближайших домашних матча.

Правительство Санкт-Петербурга разрешило клубу заполнить «Газпром Арену» на 50 процентов.

Допуск на стадион будет осуществляться при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение 12 последних месяцев, и удостоверения личности.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в плей-офф Лиги Европы.

С «Рубином» лидер РПЛ сыграет 28 февраля в 19-м туре чемпионата.

Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна