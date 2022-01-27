«Барселона» обратилась в прокуратуру по итогам расследования работы Бартомеу

«Барселона» обнародует итоги проверки работы Жозепа Бартомеу на посту президента клуба.

Это произойдет во вторник, 1 февраля.

Клубная пресс-служба уточнила, что выявленные в ходе расследования факты уже включены в отчет, направленный в прокуратуру.

Бартомеу руководил «Барсой» с января 2014-го по октябрь 2020-го года.

В марте 2021 года президентом клуба снова стал Жоан Лапорта.

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