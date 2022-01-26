Ловчев: «Забудьте об этике в современном футболе»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в нынешнем футболе не осталось места этической составляющей. Роль играют только контракты.

«Забудьте об этике в сегодняшнем футболе. Обращайтесь только к юридическим аспектам. Только и всего», – убежден Ловчев.

72-летний Ловчев – бронзовый призер Олимпиады-1972.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Спартак» (1969-1978 годы).

В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком страны.

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