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    Ловчев: «Забудьте об этике в современном футболе»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в нынешнем футболе не осталось места этической составляющей. Роль играют только контракты.

    «Забудьте об этике в сегодняшнем футболе. Обращайтесь только к юридическим аспектам. Только и всего», – убежден Ловчев.

    • 72-летний Ловчев – бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком страны.

    Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

    Ловчев: «Градский предлагал мне скинуться и купить для «Спартака» Зиньковского»

    Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +842

      Vitaga 6 минут назад

      как бы мир меняется.... раньше дворяне понятие о чести имели. а нынешние только на словах имеют...

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      Рейтинг: +483

      Узб@гоеный 8 минут назад

      У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
      Гыгыгы

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