«Барса» согласовала контракт с Тальяфико и хочет арендовать его с правом выкупа

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Николо Скиры, каталонский клуб согласовал контракт с 29-летним аргентинцем по схеме «0,5+3».

«Барса» направила официальное предложение в «Аякс» по аренде игрока с правом выкупа. Голландский клуб нацелен на полноценный трансфер.

29-летний левый защитник стоит 16 миллионов евро.

В сезоне Эредивизие у него 10 матчей и гол.

«Аякс» с Тальяфико дважды брал чемпионат страны.

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