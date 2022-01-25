«Барса» согласовала контракт с Тальяфико и хочет арендовать его с правом выкупа

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации журналиста Николо Скиры, каталонский клуб согласовал контракт с 29-летним аргентинцем по схеме «0,5+3».
«Барса» направила официальное предложение в «Аякс» по аренде игрока с правом выкупа. Голландский клуб нацелен на полноценный трансфер.
- 29-летний левый защитник стоит 16 миллионов евро.
- В сезоне Эредивизие у него 10 матчей и гол.
- «Аякс» с Тальяфико дважды брал чемпионат страны.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды
В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы
Источник: твиттер Николо Скиры