«Лион» отказался от Азмуна из-за его требований по зарплате (L’Equipe)

Стало известно, почему «Лион» не стал подписывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Финансовые требования 27-летнего футболиста оказались слишком завышенными для французского клуба.

Платить иранцу желаемую зарплату были готовы «Байер» и «Милан». В итоге он выбрал немцев.

Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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