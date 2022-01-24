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    «Лион» отказался от Азмуна из-за его требований по зарплате (L’Equipe)

    Стало известно, почему «Лион» не стал подписывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    Финансовые требования 27-летнего футболиста оказались слишком завышенными для французского клуба.

    Платить иранцу желаемую зарплату были готовы «Байер» и «Милан». В итоге он выбрал немцев.

    • Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
    • Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
    • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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    Источник: L’Equipe

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    24.01.2022 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11576

      Fusballer 5 часов назад

      Конечно отказал. Он же с детства за "Байер" мечтает играть.

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      Рейтинг: +664

      прабабушка краба > Fusballer 3 часа назад

      гниль ты свиная, где в статье хоть раз мелькает слово отказал?

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