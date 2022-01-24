«Лион» отказался от Азмуна из-за его требований по зарплате (L’Equipe)

Стало известно, почему «Лион» не стал подписывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Финансовые требования 27-летнего футболиста оказались слишком завышенными для французского клуба.
Платить иранцу желаемую зарплату были готовы «Байер» и «Милан». В итоге он выбрал немцев.
- Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
- Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
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Источник: L’Equipe
Я сразу говорил, что Азмунчик хитер и рачетлив, ну увидим как у него получится после нашей пешеходной лиги, ведь привык уже не напрягаясь по полю бегать...