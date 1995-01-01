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    Кержаков не планирует завершать карьеру. «Зенит» предложит ему контракт на год (Metaratings)

    «Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

    По информации Metaratings, клуб из Петербурга предложит 34-летнему голкиперу контракт на один год. Кержаков готов к продлению контракта и пока не планирует завершать карьеру.

    Позже руководство «Зенита» предложит новый контракт Станиславу Крицюку, который завершает восстановление после травмы. Скорее всего, вратарь поедет на сбор команды в Португалию, но неизвестно, как быстро он вернется к тренировкам в общей группе.

    • Кержаков провел 11 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Крицюка 7 встреч.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1128

      Форвард 79 4 часа назад

      Кержаков конечно не топ, но вполне надежный вратарь.
      Надежность его в большей степени не в конкретных матчах, а в том, что он в любой момент из второго номера становится первым и как правило без особой потери качества
      Как второй номер он очень хорош, поэтому однозначно продливать

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      Рейтинг: +1851

      serglider > Форвард 79 58 минут назад

      Я так понимаю, разница между первым и вторым в сумме контракта? Готов ли Керж подвинутся в цене, ради игры за Зеню? Про "надежность" вообще смешно говорить, на уровне сборных и еврокубках наши вратари дырявое решето...

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      Рейтинг: +15790

      Garrincha58 4 часа назад

      да он и до 40 просидит в Зените почитай плохо что ли

      0
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      У Зенита проблемы с вратарями. Потому подпишут Кержакова еще на годик. Деваться то им некуда...

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