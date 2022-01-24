Кержаков не планирует завершать карьеру. «Зенит» предложит ему контракт на год (Metaratings)

«Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.
По информации Metaratings, клуб из Петербурга предложит 34-летнему голкиперу контракт на один год. Кержаков готов к продлению контракта и пока не планирует завершать карьеру.
Позже руководство «Зенита» предложит новый контракт Станиславу Крицюку, который завершает восстановление после травмы. Скорее всего, вратарь поедет на сбор команды в Португалию, но неизвестно, как быстро он вернется к тренировкам в общей группе.
- Кержаков провел 11 матчей в этом сезоне РПЛ.
- На счету Крицюка 7 встреч.
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Источник: Metaratings