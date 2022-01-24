Хендрикс близок к переходу из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды (Джанлуиджи Лонгари)

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб заинтересован в аренде 26-летнего голландца с правом выкупа.
- В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.
«Спартак» – о Хендриксе в «Фейеноорде»: «Если будет сделка – будет и комментарий»
Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 80,3 тысячи подписчиков.