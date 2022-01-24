Хендрикс близок к переходу из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды (Джанлуиджи Лонгари)

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб заинтересован в аренде 26-летнего голландца с правом выкупа.

В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

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