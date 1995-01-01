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    Хендрикс близок к переходу из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды (Джанлуиджи Лонгари)

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

    Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб заинтересован в аренде 26-летнего голландца с правом выкупа.

    • В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

    «Спартак» – о Хендриксе в «Фейеноорде»: «Если будет сделка – будет и комментарий»

    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 80,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5775

      Добрый Бобер 6 часов назад

      Тилль, теперь Хендрикс... Какая-то особая дружба у "Спартака" с "Фейеноордом".

      0
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      Рейтинг: +7581

      piligrim1986 8 часов назад

      нахер его брали вообще

      0
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