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    «Спартак» – о Хендриксе в «Фейеноорде»: «Если будет сделка – будет и комментарий»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию о желании «Фейеноорда» арендовать полузащитника Йоррита Хендрикса.

    «Хендрикса не комментируем. Если будет сделка – будет и комментарий», – сказал Зеленов.

    • В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: Eurostavka

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