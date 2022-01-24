«Спартак» – о Хендриксе в «Фейеноорде»: «Если будет сделка – будет и комментарий»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию о желании «Фейеноорда» арендовать полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Хендрикса не комментируем. Если будет сделка – будет и комментарий», – сказал Зеленов.

В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

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