Рэшфорд – лидер «МЮ» по победным голам на 90+ минутах в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд достиг отметки в четыре победных гола в АПЛ на 90+ минутах. Это лучший показатель в истории клуба.
Накануне Рэшфорд принес три очка против «Вест Хэма», забив на 90+3 минуте.
- 24-летний игрок находится в системе «МЮ» с 2005 года.
- За основу он дебютировал в 2016 году.
- С 2016 года Рэшфорд вызывается в сборную Англии.
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Источник: Бомбардир.ру