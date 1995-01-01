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    Рэшфорд – лидер «МЮ» по победным голам на 90+ минутах в АПЛ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд достиг отметки в четыре победных гола в АПЛ на 90+ минутах. Это лучший показатель в истории клуба.

    Накануне Рэшфорд принес три очка против «Вест Хэма», забив на 90+3 минуте.

    • 24-летний игрок находится в системе «МЮ» с 2005 года.
    • За основу он дебютировал в 2016 году.
    • С 2016 года Рэшфорд вызывается в сборную Англии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      ц 18 минут назад

      Удачи Маркус!!!

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