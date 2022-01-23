Рэшфорд – лидер «МЮ» по победным голам на 90+ минутах в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд достиг отметки в четыре победных гола в АПЛ на 90+ минутах. Это лучший показатель в истории клуба.

Накануне Рэшфорд принес три очка против «Вест Хэма», забив на 90+3 минуте.

24-летний игрок находится в системе «МЮ» с 2005 года.

За основу он дебютировал в 2016 году.

С 2016 года Рэшфорд вызывается в сборную Англии.

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