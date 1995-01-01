Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Де Брюйне догнал Бекхэма по ассистам в АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне достиг отметки в 80 голевых пасов в АПЛ. Он догнал по этому показателю Дэвида Бекхэма.

    80-й ассист бельгиец сделал накануне в матче против «Саутгемптона» (1:1).

    • Де Брюйне сделал 80 голевых пасов в АПЛ за 196 матчей, Бекхэм – за 264.
    • Бекхэм сейчас владеет клубом МЛС «Интер» (Майами).
    • Он будет лицом ЧМ-2022.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru