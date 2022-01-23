Де Брюйне догнал Бекхэма по ассистам в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне достиг отметки в 80 голевых пасов в АПЛ. Он догнал по этому показателю Дэвида Бекхэма.

80-й ассист бельгиец сделал накануне в матче против «Саутгемптона» (1:1).

Де Брюйне сделал 80 голевых пасов в АПЛ за 196 матчей, Бекхэм – за 264.

Бекхэм сейчас владеет клубом МЛС «Интер» (Майами).

Он будет лицом ЧМ-2022.

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