Де Брюйне догнал Бекхэма по ассистам в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне достиг отметки в 80 голевых пасов в АПЛ. Он догнал по этому показателю Дэвида Бекхэма.
80-й ассист бельгиец сделал накануне в матче против «Саутгемптона» (1:1).
- Де Брюйне сделал 80 голевых пасов в АПЛ за 196 матчей, Бекхэм – за 264.
- Бекхэм сейчас владеет клубом МЛС «Интер» (Майами).
- Он будет лицом ЧМ-2022.
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Источник: Бомбардир.ру