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    Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 и заработает 150 миллионов

    Организаторы чемпионата мира-2022 определились с лицом турнира. Им предложено стать бывшему игроку сборной Англии Дэвиду Бекхэму. За работу он суммарно получит 150 миллионов фунтов стерлингов.

    В течение последующих десяти лет Бекхэм будет футбольным послом Катара. За это он будет получать 15 миллионов в год. Контракт подписан.

    • Катар – 1-я арабская страна, которая примет чемпионат мира по футболу.
    • Турнир пройдет с ноября по декабрь 2022 года.
    • Бекхэм сейчас владеет клубом МЛС «Интер» (Майами).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      d с 24 минуты назад

      Пpогнозы фyтбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +2535

      seth343 48 минут назад

      А че так мало то?

      0
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      Рейтинг: +7870

      "supermax" 1 час назад

      А вот и смысл фразы "торговать е б а л о м"))... Неплохо

      3
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      Рейтинг: +781

      Юрэс 2 часа назад

      Очередное отмывание средств.

      2
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      Рейтинг: +951

      Andrew01 > Юрэс 1 час назад

      Шейхам отмывать ничего не надо, это не наши барыги...

      0
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      Рейтинг: +65

      Fortuna-Kirov 2 часа назад

      Дзюбу надо тогда «Рукой турнира» делать!

      3
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      Рейтинг: +241

      Nikita Suarez > Fortuna-Kirov 2 часа назад

      А Панина ногой! :-)

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      Рейтинг: +951

      Andrew01 > Fortuna-Kirov 1 час назад

      Добавить награду "золотая рука")))

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