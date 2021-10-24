Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 и заработает 150 миллионов

Организаторы чемпионата мира-2022 определились с лицом турнира. Им предложено стать бывшему игроку сборной Англии Дэвиду Бекхэму. За работу он суммарно получит 150 миллионов фунтов стерлингов.

В течение последующих десяти лет Бекхэм будет футбольным послом Катара. За это он будет получать 15 миллионов в год. Контракт подписан.