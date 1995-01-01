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    «Барселона» намерена арендовать защитника «Ювентуса» Сандро

    «Барселона» хочет усилить левый фланг обороны, в связи с чем проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.

    Каталонский клуб хочет арендовать 30-летнего футболиста до конца сезона.

    «Барса» планирует сейчас подписать бразильца, а летом купить Хосе Луиса Гайя из «Валенсии».

    • В этом сезоне Сандро забил 1 гол и сделал 1 ассист в 26 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» действует до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: TodoFichajes

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11392

      DeStar 8 часов назад

      а юве основной левый сейчас не нужен? или юве там на первом месте с отрывом в серии А

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