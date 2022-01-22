«Барселона» намерена арендовать защитника «Ювентуса» Сандро

«Барселона» хочет усилить левый фланг обороны, в связи с чем проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.
Каталонский клуб хочет арендовать 30-летнего футболиста до конца сезона.
«Барса» планирует сейчас подписать бразильца, а летом купить Хосе Луиса Гайя из «Валенсии».
- В этом сезоне Сандро забил 1 гол и сделал 1 ассист в 26 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
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Источник: TodoFichajes