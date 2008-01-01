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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Лисакович – о болельщиках «Локомотива»: «Так в жизни меня еще никто не любил»

    Нападающий Виталий Лисакович попрощался с болельщиками «Локомотива» после перехода в «Рубин».

    «Так в жизни меня еще никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моем сердце.

    Спасибо за такую огромную поддержку! Так как они поддерживают команду – это дорогого стоит!» – сказал 23-летний белорус.

    • В составе «Локо» Лисакович провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
    • Форвард заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3761

      PAREVG. 6 часов назад

      Удачи в Рубине.
      Жаль что тебя ушли из Локо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6721

      Антибиотик 8 часов назад

      Спасибо, Лис! Удачи тебе!

      1
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