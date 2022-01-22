Лисакович – о болельщиках «Локомотива»: «Так в жизни меня еще никто не любил»

Нападающий Виталий Лисакович попрощался с болельщиками «Локомотива» после перехода в «Рубин».

«Так в жизни меня еще никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моем сердце.

Спасибо за такую огромную поддержку! Так как они поддерживают команду – это дорогого стоит!» – сказал 23-летний белорус.

В составе «Локо» Лисакович провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Форвард заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

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