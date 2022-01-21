Галицкий: «На Шапи феноменально повлиял ковид. Мы ждем его домой»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. Сейчас он в аренде в «Гиресунспоре».

«Шапи нужна была практика, и он хочет вернуться в «Краснодар», но он хочет вернуться более сильным.

Шапи – это феноменальное влияние болезни [коронавируса] на игрока. В Турции он начинает набирать. Конечно, мы его ждем домой», – сказал Галицкий.

22-летний Сулейманов стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне Суперлиги у него 18 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.

Шапи должен вернуться в «Краснодар» летом.

«Венеция» заинтересована в Шапи