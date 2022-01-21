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    Галицкий: «На Шапи феноменально повлиял ковид. Мы ждем его домой»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. Сейчас он в аренде в «Гиресунспоре».

    «Шапи нужна была практика, и он хочет вернуться в «Краснодар», но он хочет вернуться более сильным.

    Шапи – это феноменальное влияние болезни [коронавируса] на игрока. В Турции он начинает набирать. Конечно, мы его ждем домой», – сказал Галицкий.

    • 22-летний Сулейманов стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне Суперлиги у него 18 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.
    • Шапи должен вернуться в «Краснодар» летом.

    «Венеция» заинтересована в Шапи

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    21.01.2022 23:56
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