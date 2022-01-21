Медведев: «Алберто присоединится к «Зениту» летом? Когда у них лето – у нас зима»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится – чем бы он ни закончился – мы объявим.

Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения», – сказал Медведев.

«Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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