Медведев: «Алберто присоединится к «Зениту» летом? Когда у них лето – у нас зима»

Юрик снова будет в Зените, но другой.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится – чем бы он ни закончился – мы объявим.
Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения», – сказал Медведев.
- «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.
- В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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