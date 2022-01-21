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    Медведев: «Алберто присоединится к «Зениту» летом? Когда у них лето – у нас зима»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    «Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится – чем бы он ни закончился – мы объявим.

    Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения», – сказал Медведев.

    • «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.
    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Помощник Семака Оливейра подтвердил интерес «Зенита» к Алберто

    Агент Алберто – о переговорах с «Зенитом»: «Думаю, очень скоро мы достигнем договоренности»

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2022 12:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +153

      воинКС 3 часа назад

      Юрик снова будет в Зените, но другой.

      0
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Что курит этот бомжара? Он своими глупыми высерами напоминает Рианчо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4102

      Блямба 10 часов назад

      Кому Алберто,а кому и Юрий Альбертович,пожалуйста..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      neveldomha 11 часов назад

      Июнистый январь получается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      У них лето, а у нас зима и Медведь пошел в берлогу досыпать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +734

      вальтер79 11 часов назад

      красиво с темы сьехал)))))))

      2
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      Рейтинг: +535

      БеZуМныЙ 12 часов назад

      У них зима как у нас лето. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +22906

      bset 12 часов назад

      Журналист: Говорят, Алберто приедет играть в Россию
      Медведев: В какую Россию? Для нас Россия, а для них Russia

      1
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      Рейтинг: +399

      andr2112 13 часов назад

      Сам и ответил)))

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      Рейтинг: +241

      КУКУШКА 13 часов назад

      И Абелардро купят еще)

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