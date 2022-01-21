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  • Торрес – о вылете «Барсы» из Кубка: «Мы на правильном пути. Нужно продолжать работать»

Торрес – о вылете «Барсы» из Кубка: «Мы на правильном пути. Нужно продолжать работать»

21 января 2022, 12:09
5

Полузащитник Ферран Торрес прокомментировал поражение «Барселоны» от «Атлетика» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Это было тяжело. Но ничего... Нужно продолжать работать и двигаться вперед. Мы преодолеем эту ситуацию.

Я считаю, что мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Мы на правильном пути.

Поздравляем «Атлетик». Мы должны продолжать работать, и результаты придут», – сказал Торрес.

  • «Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.
  • Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.
  • В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Кубок Барселона Торрес Ферран
Комментарии (5)
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acor94
1642756525
На пути в лучшую лигу в мире. Легендарную лигу КОНФЕРЕНЦИЙ!
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Fusballer
1642757231
Старичок Торрес уже не тянет((((
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pele1981
1642760928
Все верно, Торрес! Теперь осталось не попасть в первую четверку в чемпионате, вылететь из ЛЕ, а потом можно и в Сегунду прийти как полноценный фаворит!))
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Lipatoff
1642762704
Как жаль Фати, здоровья ему, череда травм должна пройти
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