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    Торрес – о вылете «Барсы» из Кубка: «Мы на правильном пути. Нужно продолжать работать»

    Полузащитник Ферран Торрес прокомментировал поражение «Барселоны» от «Атлетика» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

    «Это было тяжело. Но ничего... Нужно продолжать работать и двигаться вперед. Мы преодолеем эту ситуацию.

    Я считаю, что мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Мы на правильном пути.

    Поздравляем «Атлетик». Мы должны продолжать работать, и результаты придут», – сказал Торрес.

    • «Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.
    • В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    21.01.2022 12:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +184

      Lipatoff 12 часов назад

      Как жаль Фати, здоровья ему, череда травм должна пройти

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      Рейтинг: +128

      pele1981 12 часов назад

      Все верно, Торрес! Теперь осталось не попасть в первую четверку в чемпионате, вылететь из ЛЕ, а потом можно и в Сегунду прийти как полноценный фаворит!))

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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 13 часов назад

      Старичок Торрес уже не тянет((((

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      Рейтинг: +2268

      acor94 13 часов назад

      На пути в лучшую лигу в мире. Легендарную лигу КОНФЕРЕНЦИЙ!

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      Рейтинг: +128

      pele1981 > acor94 12 часов назад

      Они и в ЛК могут не попасть))

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