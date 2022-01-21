Торрес – о вылете «Барсы» из Кубка: «Мы на правильном пути. Нужно продолжать работать»

Полузащитник Ферран Торрес прокомментировал поражение «Барселоны» от «Атлетика» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Это было тяжело. Но ничего... Нужно продолжать работать и двигаться вперед. Мы преодолеем эту ситуацию.

Я считаю, что мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Мы на правильном пути.

Поздравляем «Атлетик». Мы должны продолжать работать, и результаты придут», – сказал Торрес.

«Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.

Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.

В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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