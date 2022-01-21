Хави: «Мне не нравится слово «неудача». У «Барсы» остались Примера и Лига Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» в 1/8 финала Кубка Испании.
«Мне не нравится слово «неудача». Мы должны учиться на ошибках. У нас остались Примера и Лига Европы.
«Барселона» боролась до конца. Должен поздравить соперника, который во многих моментах был лучше», – сказал Хави.
- «Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.
- Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.
- В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».
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Источник: Marca