Хави: «Мне не нравится слово «неудача». У «Барсы» остались Примера и Лига Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мне не нравится слово «неудача». Мы должны учиться на ошибках. У нас остались Примера и Лига Европы.

«Барселона» боролась до конца. Должен поздравить соперника, который во многих моментах был лучше», – сказал Хави.

«Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.

Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.

В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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