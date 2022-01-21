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    Хави: «Мне не нравится слово «неудача». У «Барсы» остались Примера и Лига Европы»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» в 1/8 финала Кубка Испании.

    «Мне не нравится слово «неудача». Мы должны учиться на ошибках. У нас остались Примера и Лига Европы.

    «Барселона» боролась до конца. Должен поздравить соперника, который во многих моментах был лучше», – сказал Хави.

    • «Барса» одержала 3 победы в 10 последних матчах.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.
    • В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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    Источник: Marca

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    21.01.2022 08:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +93171

      zigbert 6 часов назад

      Конечно надо надеяться на лучшее но в этом сезоне вряд ли можно будет выиграть что то серьезное.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1439

      СуперПАВ9 13 часов назад

      Второй черчесов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20190

      JTherry 15 часов назад

      не та нынче Барса, не та...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22906

      bset 16 часов назад

      У Черчесова что ли стажировался?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5482

      Lester84 16 часов назад

      А когда вылетят из ЛЕ, Хави скажет в лучших традициях одного московского клуба - Теперь сосредоточимся на внутреннем чемпионате))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +11446

      Fusballer > Lester84 15 часов назад

      Это также традиция одного (и единственного) питерского клуба.

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